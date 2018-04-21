Украине критически важно деполитизировать процесс формирования цен на энергоресурсы для дальнейшего продвижения по программе сотрудничества с Международным валютным фондом, сообщил глава европейского департамента Фонда Пол Томсен. И с ним трудно не согласиться.

Потому что в нашей стране энергетика уже давно стала просто политическим инструментом. Кому-то в Верховную Раду хочется с симпатичными лозунгами про тарифы и олигархов, кому-то себестоимость ферросплавов нужно понизить. И тут тоже политики подключаются. Когда политики начинают играть с энергетикой – получается хуже, чем дети со спичками. Серьезно – хуже.

Если ты не разбираешься в ситуации от слова «совсем», а за спиной у тебя филфак или истфак – это нормально. Говори о том, в чем понимаешь, собирай симпатии избирателей честно, не спекулируй на сложном. Понятно, что проще раскачивать зраду на любом направлении, приносит это свои бонусы в рейтинг, но дальше что? Доверит народ рулить этим направлением, что будет? Чернобыль? Тотальный обвал электросетей? Если так подходить, то фото политика или активиста у операционного стола со скальпелем тоже добавляет плюсов к рейтингу. Так оперируйте, чего уж там. Если вы из энергетики делаете политику (ох, хватает смешных примеров за последнее время), то не останавливайтесь на достигнутом. Переходите к медицине.

От политических игр вокруг совершенно технических вопросов в украинской энергетике устали даже наши западные партнеры. И при этом мы еще хотим интегрировать Украину в Европейскую энергетическую систему? Да от нас скоро шарахаться начнут. «Мы обеспокоены тем, что цены на энергоресурсы вновь стали политическим вопросом, и мы считаем критически важным, чтобы Украина вернулась на путь деполитизации решений, касающихся цен на энергоресурсы», — . Уймитесь, дорогие ребята. Оставьте технические вопросы техникам, цены — рынку, а медицину — врачам. Вы политики? Занимайтесь политикой. А то даже МВФ уже в легком шоке от ваших затей…

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