В январе-феврале 2018 года Украина больше только экспортировала пива в Беларусь. Об этом свидетельствуют данные государственной службы статистики, передает

В частности, за два месяца текущего года в Беларусь экспортировано пива (солодового) на 1 млн 14,9 тысяч долларов. И это является наибольшим показателем между всех стран, с которыми торгует Украина.

Всего за этот период Украина экспортировала пива на 3 млн 701,8 тысяч долларов. В страны СНГ — на 1 млн 666,2 тысяч долларов, в Европу — на 418,5 тысяч долларов, в Азию — на 614,4 тысяч долларов, в Африку — на 765,3 тысяч долларов, в Америку — на 139,8 тысяч долларов.

При этом больше только пива за этот период Украина купила в Бельгии — на 2 млн 842,6 тысяч долларов и у Мексики — на 1 млн 22,5 тысяч долларов.

Напомним, в январе-феврале текущего года больше только ананасов Украина поставила в Польшу и Беларусь.

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