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Джемилев сообщил, что в Крыму разместили шесть ядерных боеголовок
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21.04.2018 15:45
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Народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев
назвал размещение в аннексированном Крыму ядерных боеголовок грубым
нарушением Будапештского меморандума. Джемилев: Мы как
неядерное государство снова стали ядерным Фото: president.gov.ua "В
первую очередь, это грубое нарушение Будапештского меморандума,
поскольку юридически Крым – это территория Украины. Мы как
неядерное государство снова стали ядерным. Я обращался в
Министерство иностранных дел, со многими депутатами говорил о том,
что нам необходимо содействие МАГАТЭ (Международного агентства
по атомной энергии. – ). Ведь угроза нависла не
только над Украиной, но и над всем Черноморским бассейном", –
отметил он.По информации источников издания, после аннексии в
Феодосии началось восстановление бывшего хранилища ядерного
оружия, которое уничтожили в 90-е годы. Там выставили
охрану.Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года.
Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия
и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и
границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины
любого оружия, не только ядерного. Кроме этого, подписанты обещали
не оказывать на Киев экономического давления. В
обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса.Под
меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины
Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и
премьер Великобритании Джон Мейджор.Россия в 2014
году нарушила условия меморандума, аннексировав
Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.Постпред Украины
при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявлял в
марте 2018 года, что Россия готовится разместить в Крыму
ядерное оружие.
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