Народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев назвал размещение в аннексированном Крыму ядерных боеголовок грубым нарушением Будапештского меморандума. Джемилев: Мы как неядерное государство снова стали ядерным Фото: president.gov.ua "В первую очередь, это грубое нарушение Будапештского меморандума, поскольку юридически Крым – это территория Украины. Мы как неядерное государство снова стали ядерным. Я обращался в Министерство иностранных дел, со многими депутатами говорил о том, что нам необходимо содействие МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии. – ). Ведь угроза нависла не только над Украиной, но и над всем Черноморским бассейном", – отметил он.По информации источников издания, после аннексии в Феодосии началось восстановление бывшего хранилища ядерного оружия, которое уничтожили в 90-е годы. Там выставили охрану.Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме этого, подписанты обещали не оказывать на Киев экономического давления. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса.Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявлял в марте 2018 года, что Россия готовится разместить в Крыму ядерное оружие. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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