Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили гражданина Республики Молдова, который пытался попасть в Украину с паспортом своего брата-украинца. Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ, передает

"Такую хитрость сотрудники Госпогранслужбы обнаружили вчера в пункте пропуска "Кучурган". 39-летний гражданин Республики Молдова следовал в Одессу и при пересечении государственной границы предоставил пограничникам загранпаспорт своего родного 44-летнего брата, гражданина Украины", - говорится в сообщении.

Специалист по проверке документов, несмотря на внешнее сходство братьев, аферу обнаружил сразу. Мужчина свои действия объяснил тем, что просто перепутал документы, и взял из дома случайно вместо своего паспорта документ брата украинском. Но в дальнейшем пограничники обнаружили, что свой настоящий загранпаспорт человек скрыл между личных вещей.

В результате правоохранители привлекли гражданина Молдовы к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы и запретили ему въезд в Украину на три года. Чужой паспортный документ был изъят в установленном порядке.

Напомним, на границе с Польшей гражданин Германии предлагал украинским пограничникам взятку за внеочередной пропуск его автомобиля.

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