На Закарпатье более 100 тысяч местных жителей имеют венгерские паспорта, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«По разным данным, в том числе венгерским, венгерских паспортов больше 100 тысяч выдано», — сказал он в интервью Радио «Свобода», информирует svodka.net.

При этом Боднар отметил, что в основном эти паспорта выдавали до получения Украиной безвизового режима с ЕС.

«Привлекательность этого паспорта была практической — можно было беспроблемно пересекать границу, устраиваться на работу в Венгрии или и дальше», — пояснил Боднар.

По его словам, согласно разным оценкам, от 30 до 40 тысяч трудоспособных украинских граждан венгерского происхождения выехали в другие государства Европы. Фактически и Венгрия, и Украина их потеряли.

Читайте: Замена паспортов набирает обороты

Сводка.нет - Новости Украины и Мира