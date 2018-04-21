|Раздавали паспорта. Украина выдвинула Будапешту обвинения
|21.04.2018 15:55
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На Закарпатье более 100 тысяч местных жителей имеют венгерские паспорта, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
«По разным данным, в том числе венгерским, венгерских паспортов больше 100 тысяч выдано», — сказал он в интервью Радио «Свобода», информирует svodka.net.
При этом Боднар отметил, что в основном эти паспорта выдавали до получения Украиной безвизового режима с ЕС.
«Привлекательность этого паспорта была практической — можно было беспроблемно пересекать границу, устраиваться на работу в Венгрии или и дальше», — пояснил Боднар.
По его словам, согласно разным оценкам, от 30 до 40 тысяч трудоспособных украинских граждан венгерского происхождения выехали в другие государства Европы. Фактически и Венгрия, и Украина их потеряли.
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