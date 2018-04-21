В республике Хакасия в России потерпел крушение легкомоторный самолет, погибло два человека, сообщается 21 апреля в Telegram Следственного комитета РФ.

«По факту крушения легкомоторного самолета в Хакасии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Погибло 2 человека – пилот и пассажир. Носовая часть воздушного судна разрушена», – сказано в сообщении, информирует svodka.net.

Следственная группа устанавливает обстоятельства произошедшего.

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