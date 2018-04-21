. Премьер-министр Армении Серж Саргсян призвал оппозиционного депутата Никола Пашиняна к немедленным переговорам. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте премьер-министра, передает .

“Глубоко обеспокоен распространяющимися внутриполитическими процессами. С целью избежать необратимых потерь, призываю депутата Национального Собрания Никола Пашиняна сесть за стол политического диалога и переговоров. Это нужно сделать незамедлительно”, — сказано в заявлении Саргсяна.

Он также выразил уверенность в том, что формированию подобного, равноценного ситуации, диалога могут помогать все политические силы страны.

Напомним, сегодня, 21 апреля, в Ереване должен был состояться очередной митинг, однако полиция воспрепятствовала проведению шествия.

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