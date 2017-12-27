Состояние народного артиста СССР, российского актера Олега Табакова
остается стабильно тяжелым, сообщает РЕН ТВ. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Состояние Табакова ухудшается Фото:
МХТ им. А.П. Чехова / Facebook Актер подключен к аппарату
искусственной вентиляции легких.К медикаментозной седации обычно
прибегают, когда состояние человека не улучшается на протяжении
длительного времени, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с
болезнью органов, отмечает телеканал.Табакова госпитализировали
днем 27 ноября. Позже стало известно, что медики поставили ему
диагноз "сепсис".Сообщалось, что артисту установили
трахеостому – искусственное дыхательное горло. В начале
декабря вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил,
что Табаков находится в реанимации с диагнозом
"сложная деструктивная пневмония".24 декабря актеру стало хуже. Его
состояние характеризовали как крайне тяжелое, хотя он оставался в
сознании.
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