Состояние народного артиста СССР, российского актера Олега Табакова остается стабильно тяжелым, сообщает РЕН ТВ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Состояние Табакова ухудшается Фото: МХТ им. А.П. Чехова / Facebook Актер подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.К медикаментозной седации обычно прибегают, когда состояние человека не улучшается на протяжении длительного времени, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с болезнью органов, отмечает телеканал.Табакова госпитализировали днем 27 ноября. Позже стало известно, что медики поставили ему диагноз "сепсис".Сообщалось, что артисту установили трахеостому – искусственное дыхательное горло. В начале декабря вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что Табаков находится в реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".24 декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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