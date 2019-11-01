В пятницу, 1 ноября, Верховная Рада перешла на новую систему регистрации народных депутатов в сессионном зале. Вместо бумажной регистрации присутствие депутата на работе будет фиксироваться с помощью карты для электронного голосования и нажатием кнопки “за“ в системе голосования.

В первый же день применения новой системы зарегистрировалось значительно меньше парламентариев, чем обычно. По словам спикера Дмитрия Разумкова, в зале зарегистрировалось только 307 народных депутатов из 450, пишет УНН.

После этого парламентарии пожаловались, что “не сработала кнопка“ для регистрации, и попросили спикера провести процедуру еще раз. На это глава парламента предложил народным избранникам “вовремя приходить на работу“. Также он напомнил, что, согласно новым правилам, голосование при рассмотрении законопроектов тоже будет засчитываться как регистрация.





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