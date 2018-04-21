Быстрого решения вопроса увольнения или оставления на должности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого ждать не стоит, считает адвокат Александр Леменов. Судьба Холодницкого будет решаться после вердикта КДКП Фото: Назар Холодницький / Facebook "Сейчас понятно только одно – быстрого решения вопроса увольнения или оставления на должности Холодницкого ждать не стоит. Скандал вошел в перманентную подковерную борьбу с соответствующими политическими договорняками, чего и надо было ожидать, принимая во внимание участие в этой "правовой трагикомедии" генпрокурора Юрия Луценко", – написал он.По словам эксперта, со стороны кажется, что Луценко, как опытный политик, пробует "вытеснить для себя все бенефиты из этой ситуации"."Ведь ключевой целью для ближайшего окружения президента стала организация очередной публичной ссоры между НАБУ (Национальным антикоррупционным бюро Украины. – ) и САП с дальнейшим бетонированием конфликта", – считает Леменов.Он отметил, что дальнейшая судьба Холодницкого будет решаться только после вердикта Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), а она "получает официальную зарплату в кассе ГПУ"."Возможно, комиссия примет решение против Холодницкого, но потом обжалуют это через суд", – предположил адвокат.В марте 2018 года стало известно, что НАБУ несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого. Глава НАБУ Артем Сытник пояснил, что в деле главы САП речь идет о "сливе" информации фигурантам уголовных производств, давлении на должностных лиц и судей. По его словам, именно Холодницкий мешает прокурорам профессионально и эффективно выполнять свои обязанности.30 марта генпрокурор Юрий Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого. Луценко попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП.18 апреля генпрокурор заявил, что Холодницкий ушел в отпуск, а в его действиях не обнаружили оснований для привлечения к уголовной ответственности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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