Граждане Украины будут иметь возможность въезжать на территорию китайской провинции Хайнань без виз. Об этом уведомила пресс-служба Министерства Иностранных Дел Украины на официальном сайте.

Согласно информации ведомства, без виз украинцы в провинции смогут жить на протяжении 30 дней. Упрощенный порядок въезда вступит в силу с 1 мая текущего года. Воспользоваться им смогут украинцы, выезжающие в туристических целях в составе групп и самостоятельно.

Стоит напомнить, что в среду, 18 апреля, начала действовать договоренность об упрощенном визовом режиме между Кувейтом и Украиной.

Как сообщал svodka.net, количество безвизовых стран для граждан Украины продолжает увеличиваться . После Уругвая и Перу, теперь украинская власть договорилась о завершении формальностей относительно отмены визовых требований для жителей обеих стран со стороной Колумбии.

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