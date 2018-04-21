Наверняка, каждый оказывался в компании нудного собеседника, который подробно рассказывал о том, что ему нравится по жизни, а что он «терпеть ненавидит». Обычно, уже на второй минуте такого повествования, начинаешь искать глазами выход, а на третьей – уже используешь его по назначению.

Если умышленно об этом не спрашиваешь, но получаешь подобные подробные списки, то очень быстро возникают сомнения в адекватности собеседники. Примерно то же самое происходит и в глобальных ситуациях. Если государство строит что-то там у себя не совсем обычное, то чаще только, до этого никому нет дела, пока оно уже не выплескивается наружу. Тот же самый лепрозорий, под названием КНДР, стоит в виде отдельного концлагеря уже семьдесят лет и большую часть этого времени вообще никого не интересовал. Да, было дико узнавать о заведенных там порядках, но местные жители как-то с этим живут, и вроде бы им это нравится. Если по согласию, то пускай делают все, что им хочется.

Но все заканчивается в тот момент, когда свои предпочтения или убеждения страна генерирует во вне. Причем, это делается примерно так, как и простые люди. Ближним и дальним соседям кто-то начинает рассказывать о том, что нравится оратору, а с чем он категорически не согласен. Если это не пресечь, то ситуация развивается и оратор уже возмущается тем, что твои предпочтения не соответствуют его взглядам, а потом выяснятся, что ты у себя дома делаешь что-то такое, что ему категорически не нравится. Причем, ты не просил его об этом, но он все назойливее пытается что-то такое рассказать и в конце концов – лезет в драку.

В такой ситуации, действует некая модель поведения агрессора. Когда он уже начал навязывать свою волю, он выпячивает свои аргументы зримо и емко, именно в связи с соответствием или не соответствием действий жертвы тому, что навязывает агрессор, происходят неприятные, для нее, события. Но подобная тактика имеет и обратную сторону. То же самое, что агрессор считает своими важнейшими и сильнейшими аргументами, может стать его «Ахиллесовой пятой». Дело тут как в сути самих аргументов, так и в способе их подачи.

Понятно, что кроме подавления воли жертвы, такие аргументы являются мобилизующим фактором внутри его страны. Так, РФ продвигает идею «русского мира», в пакет которого входит насильственное доминирование русского языка и московского православия в других странах. Кроме того, ранее была выдвинута идея «энергетической сверхдержавы», которая хотя и пожухла, но не утратила своей сути. Это означает, что Москва публично определила темы, которые должны стать центральными и скреповыми для собственного населения и приносящими неприятности всем за рубежами РФ, кто пытается игнорировать или наносить убыток этим интересам в собственных странах. Как мы уже знаем, лепрозорий готов развязать войну, используя ее, как инструмент продавливания указанных выше интересов. Население, мобилизованное вокруг этих идей, жаждет наиболее жесткого их продвижения и потому – так легко принимает войну, как самый крайний аргумент, в арсенале инструментов давления.

Но в этой схеме есть маленькая деталь, убрав которую, можно развалить всю конструкцию, как вне Московии, так и внутри ее. Жертвы должны бояться агрессора и в той или иной мере – покоряться его давлению. Таким образом и собственные интересы продвигаются и население держится в постоянном воинственном тонусе, исповедуя принцип «кто не с нами, тот – против нас».

Вся эта схема работает ровно до того момента, пока агрессор не получает решительный отпор, причем – отпор строго прицельный. Правильная постановка целей для контр-ударов, является наиболее эффективной. Итак, Московия получила уже несколько мощных и хорошо ощутимых ударов на нефтегазовом и вообще – сырьевом рынке, интересы которого продвигались наиболее настойчиво. То, что там считали самым сильным своим местом, оказалось самым уязвимым. Существует несколько катастрофических для РФ сценариев закрытия для Москвы Западных рынков сбыта. Алюминиевые магнаты уже могут на это посмотреть живьем, а нефтяные и газовые уже реально ощутили холодное дыхание санкций.

Но такие удары затрагивают основы мировой экономики, а потому – наносятся дозировано и аккуратно. В этом вопросе события просто по техническим причинам не могут развиваться быстро. Другое дело – русский язык. То в одной, то в другой стране, возникшей на руинах совка, вводятся все более жесткие ограничения на его применение. Он выводится из системы обязательного образования и сфер государственного функционирования. Причем, делается это в разных местах и со все более нарастающим прессингом.

Сегодня Украина нанесла еще один мощный удар именно по такой болевой точке, которую Кремль считал одним из основных ребер жесткости своей системы – московскому патриархату. Президент не просто объявил о том, что запущен механизм образования поместной украинской православной церкви, но и жестко опустил Москву с трибуны Верховной Рады, назвав ошибкой решение киевских князей основать городок Москву в Залесье.

То есть, отпор пошел по тем направлениям, которые Московия считала приоритетными и на которых они просто не потерпят сопротивления. Терпят! Кривятся, сглатывают, но терпят. Что важно, никому не нужно искать слабых мест лепрозория, он сам их выставил на самое видное место, и вот пришло время, когда по ним начинают очень точно и хлестко долбать. И вот оказывается, что именно при таком раскладе Кремлю ответить и нечем.

Однако мы помним, что те же самые инструменты, которые Москва использовала как орудие нападения, в самой РФ являют собой каркас силовой структуры только лепрозория. Есть мнение, что удары именно по русскому языку, московскому православию и сырьевому сектору экономики РФ очень качественно расшатывает и внутреннюю структуру. То, чем из Москвы угрожали ближним и дальним соседям, все больше становится похожим на что-то, наподобие надгробной плиты на которой уже проступает дата смерти лепрозория.

Что характерно, Украина сегодня нанесла удар в такое место, в которое просто никто не могу ударить. Мы увидели, насколько удар попал в цель, а потому – удары будут учащаться и усиливаться до тех пор, пока курятник, населенный одичавшими двуглавыми петухами, на развалится полностью. Это же, хотя и по другим направлениям, начинают делать все те, кто осознал опасность заразы, исходящей из района мокшанских болот. В общем – процесс пошел и его успешное окончание станет безусловным поводом для того, чтобы откупорить бутылочку доброго французского вина и до краев наполнить им бокалы.

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