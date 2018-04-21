По информации народного депутата Украины от Блока Петра Порошенко Мустафы Джемилева, в аннексированном Крыму разместили шесть ядерных боеголовок, написала в материале для «ZN.UA» пресс-секретарь Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Татьяна Вербицкая.

«В первую очередь, это грубое нарушение Будапештского меморандума, поскольку юридически Крым – это территория Украины. Мы как неядерное государство снова стали ядерным. Я обращался в Министерство иностранных дел, со многими депутатами говорил о том, что нам необходимо содействие МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии. – «ГОРДОН»). Ведь угроза нависла не только над Украиной, но и над всем Черноморским бассейном», – отметил он, информирует svodka.net.

По информации источников издания, после аннексии в Феодосии началось восстановление бывшего хранилища ядерного оружия, которое уничтожили в 90-е годы. Там выставили охрану.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме этого, подписанты обещали не оказывать на Киев экономического давления. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса.

Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

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