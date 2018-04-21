Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что белорусов нужно
приучать пить качественные вина и отучать от крепких алкогольных
напитков. Лукашенко: Надо привыкать к европейскому варианту
потребления вин Фото: president.gov.by Он рассказал, что во время
недавнего визита в Молдову попробовал несколько видов местного вина
и похвалил его качество."Молдавские вина нам известны. Нам надо наш
народ больше приучать к нормальным винам. От самогона, от этих
крепких напитков (отучать. – ). Я не против, если
люди 70–100 граммов водки через день выпивают. Но мы же не умеем по
70–100 граммов. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков
за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к
европейскому варианту потребления вин. Это полезно, если один–два
бокала в день вина выпиваешь, но именно качественного", –
отметил Лукашенко.
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