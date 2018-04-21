Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что белорусов нужно приучать пить качественные вина и отучать от крепких алкогольных напитков. Лукашенко: Надо привыкать к европейскому варианту потребления вин Фото: president.gov.by Он рассказал, что во время недавнего визита в Молдову попробовал несколько видов местного вина и похвалил его качество."Молдавские вина нам известны. Нам надо наш народ больше приучать к нормальным винам. От самогона, от этих крепких напитков (отучать. – ). Я не против, если люди 70–100 граммов водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70–100 граммов. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления вин. Это полезно, если один–два бокала в день вина выпиваешь, но именно качественного", – отметил Лукашенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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