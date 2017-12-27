Можно приносить наволочки, простыни и пододеяльники любых производителей, цветов, размеров и из любых материалов

Можно приносить наволочки, простыни и пододеяльники любых производителей, цветов, размеров и из любых материалов - собранные вещи будут переданы благотворительному фонду "Второе дыхание" для повторного использования и переработки.

"Нередко для изготовления обтирочных изделий используются новые ткани. А это - литра воды, затраченной на выращивание хлопка. Если дать ненужному простыне вторую жизнь, можно сократить столь серьезную расход ресурсов. Многие просто выбрасывают старую белье в обыкновенный мусорный бак, тем самым усиливая острую ситуацию с бытовыми отходами. Наш проект поможет избавиться от ненужных вещей без ущерба для планеты " , - отметила руководитель отдела по экологии и социальной ответственности розничной сети ИКЕА Наталья Бене Славского.

Пока сервис работает только в магазине IKEA "Белая Дача", но если он понравится покупателям, его запустят и в других магазинах.