|"Слуга" Радуцкий заявил, что на депутатов искали "левые" деньги: "Мы же знаем, что были деньги от USAID, какие-то фонды создавались"
|01.11.2019 14:29
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Депутат Верховной Рады Михаил Радуцкий от фракции "Слуги народа" подтвердил факт существования переписки
В переписке Радуцкий пишет, что "белой" зарплаты в размере четыре тысячи долларов (это около 100 тысяч гривен) для депутатов было бы довольно.
При этом в комментарии он сказал, что, по его мнению, депутат должен получать 50–60 тысяч гривен.
По словам Михаила Радуцкого, ему начали поступать сообщения с номера, который был записан в его телефоне как "хз". Он объясняет: подумал, что, конечно, это какой-то знакомый человек, и начал поддерживать с ним переписку.
В то же время, Радуцкий говорит, что все вопросы о зарплате шли не от него, но не отказывается, что такой разговор действительно был.
Ранее журналисты узнали о том, что некоторые народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" получили зарплаты "в конвертах" на общую сумму 1,6 млн долларов, которые проходят без уплаты налога.
Вскоре в партии разгорелся скандал – заместителя председателя фракции Николая Тищенко обвинили в том, что он "не донес" некоторым однопартийцам деньги.