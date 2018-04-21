В Институте сердца Министерства здравоохранения Украины врачи провели уникальную операцию. Пациентом стал недоношенный ребенок весом в 1 килограмм, пишет на своей странице в Facebook кардиохирург Назар Озерянский.

Выполнено резекцию коарктации аорты (критическое сужение крупнейшего сосуда). Ребенок в стабильном состоянии, прогноз позитивный», — рассказал он, информирует svodka.net.

Также сообщается, что мальчик родился только лишь на 27 неделе беременности.

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