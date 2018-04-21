Хозяин одного из ресторанов Великобритании разыскивает посетителя заведения, которому настолько понравился вкус курицы карри, что тот заявил о желании сыграть с ней свадьбу. О курьезной ситуации пишет The Mirror .

В соответствии с информацией издания, на гастрономическом информационном ресурсе Just Eat мужчина по имени Люк оставил восхищенный отзыв о блюде из одного из британских заведений.

"Если бы я мог жениться на этом карри с курицей и манго, то сделал бы это без раздумий", - написал Люк, комментируя блюдо.

Увидев запись, хозяин ресторана объявил, что ресторан возьмет на себя все материальные обязательства и организует свадьбу на высшем уровне в том случае, если мужчина решится на этот шаг. Кроме того, в случае бракосочетания, на протяжении года ресторан готов отправлять готовые обеды домой молодоженам.

Как сообщал svodka.net, известный американский актер 68-летний Ричард Гир сыграет свадьбу со своей 35-летней избранницей . По данным источника, свадьба состоится 5 мая в городе Вашингтон.

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