Российские кураторы дали намек своим шестеркам в ОРДЛО принять «закон о борьбе с украинской оккупацией»

Это означает, что ОРДЛО превращают в санкционную Россию. Изолированные российским вторжением от нормальной жизни территории обносят привычной для жителей 1/6 части колючкой с наблюдательными постами для отпускничков-вертухаев. В принципе, местной вате, оравшей «введи» хотелось именно этого. С анонимками, комендантским часом и колбасой по 2.20, пишет на Обозревателе главный редактор Sprotyv.info Юрий Карин

Но путин головного мозга от геморроя ватникам не помог. Желудки не наполнились едой, приходится продавать оставленные добрым Ринатом единственные штаны. Так всегда. Нет головы – страдает срамная часть тела. Именно к этому месту близко подобрались дырявые «законодатели», получившие от «большого брата» намек принять закон о «борьбе с украинской оккупацией», информирует svodka.net.

Самостоятельно «строить рыцпублики» членам «парламентов» ОРДЛО Москва запретила несколько лет. Все по указке с мокшанских болот. «Шестерки» должны знать свое место и прикрывать «хотелки» кремлевских маньяков.

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