При переводе денег сотрудник Deutsche Bank написал лишние нули, отправив на биржу Eurex сумму, которая превышает рыночную стоимость банковского учреждения. В Deutsche Bank заявили, что заметили ошибку в течение нескольких минут Фото: ЕРА Ошибка возникла из-за того, что при переводе сотрудник написал лишние нули, отправив сумму, которая на $5 млрд превышает рыночную стоимость Deutsche Bank.В банке отметили, что заметили ошибку в течение нескольких минут, а затем оперативно ее исправили. В Deutsche Bank рассказали, что переводили залог на свой счет в Eurex и большая часть суммы вернулась на их счета.Источник CNN рассказал, что случай произошел в конце марта. По его данным, неизвестно, сколько денег Deutsche Bank пытался заплатить, однако эта сумма меньше $35 млрлд.Управляющий компании Assenagon Asset Management, владеющей акциями Deutsche Bank рассказал, что инциденты с опечатками на клавиатуре, – обычное явление в банках, однако их появления не должны допускать автоматизированные средства контроля. Он отметил, что "шокирующая сумма" говорит о недостатках работы в IT-подразделении банка.CNN считает, что новость об ошибочном переводе скажется на доверии к банку. 8 апреля Deutsche Bank уволил генерального директора Джона Крайана, за время работы которого с июля 2015 года акции банковского учреждения потеряли более половины стоимости. По словам Крайана, проблемы у банка возникли из-за низких ставок, "трудных рынков" и требования Минюста США заплатить за ипотечные нарушения $14 млрд.В январе 2016 года Deutsche Bank намеревался объявить о потере $7,3 млрд из-за расходов на суды и реструктуризацию, а также из-за амортизации стоимости активов.В январе 2017 года в министерстве юстиции США после согласования с федеральными партнерами подтвердили мировое соглашение, в рамках которого Deutsche Bank за "незаконное поведение" и "безответственную практику кредитования", которые привели к финансовому кризису 2008 года, возместит $7,2 млрд убытков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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