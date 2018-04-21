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Deutsche Bank по ошибке перевел на биржу $35 млрд
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21.04.2018 16:41
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При переводе денег сотрудник Deutsche Bank написал лишние нули,
отправив на биржу Eurex сумму, которая превышает рыночную стоимость
банковского учреждения. В Deutsche Bank заявили, что заметили
ошибку в течение нескольких минут Фото: ЕРА Ошибка возникла из-за
того, что при переводе сотрудник написал лишние нули, отправив
сумму, которая на $5 млрд превышает рыночную
стоимость Deutsche Bank.В банке отметили, что заметили ошибку
в течение нескольких минут, а затем оперативно ее исправили. В
Deutsche Bank рассказали, что переводили залог на свой счет
в Eurex и большая часть суммы вернулась на их
счета.Источник CNN рассказал, что случай произошел в конце
марта. По его данным, неизвестно, сколько денег Deutsche Bank
пытался заплатить, однако эта сумма меньше $35 млрлд.Управляющий
компании Assenagon Asset Management, владеющей акциями
Deutsche Bank рассказал, что инциденты с опечатками на клавиатуре,
– обычное явление в банках, однако их появления не должны допускать
автоматизированные средства контроля. Он отметил, что "шокирующая
сумма" говорит о недостатках работы в
IT-подразделении банка.CNN считает, что новость об ошибочном
переводе скажется на доверии к банку. 8 апреля Deutsche
Bank уволил генерального директора Джона Крайана, за время работы
которого с июля 2015 года акции банковского учреждения
потеряли более половины стоимости. По словам Крайана, проблемы у
банка возникли из-за низких ставок, "трудных рынков" и требования
Минюста США заплатить за ипотечные нарушения $14 млрд.В январе 2016
года Deutsche Bank намеревался объявить о потере $7,3
млрд из-за расходов на суды и реструктуризацию, а также из-за
амортизации стоимости активов.В январе 2017 года
в министерстве юстиции США после согласования с федеральными
партнерами подтвердили мировое соглашение, в рамках которого
Deutsche Bank за "незаконное поведение" и "безответственную
практику кредитования", которые привели к финансовому кризису 2008
года, возместит $7,2 млрд убытков.
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