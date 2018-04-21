Вы никогда не задумывались, правильно ли вы спите? Оказывается, поза, в которой спит человек, имеет принципиально важное значение для его здоровья, пишет со ссылкой на .

Полноценный сон является жизненно важной необходимостью для каждого человека. Во время сна организм восстанавливает свои силы и ресурсные возможности. Поэтому очень важно «правильно» спать для того чтобы утром чувствовать себя здоровым и бодрым.

Если человек плохо спит, часто не высыпается, то со временем такой человек начинает чувствовать значительное ухудшение своего здоровья.

А вы знаете, что буддийские монахи всегда практикуют сон именно на левом боку?

Несмотря на то, что это звучит немного странно, но спать на левой стороне имеет много преимуществ для здоровья.

Лимфа стекает по направлению к левой стороне. Левая сторона тела властная сторона в лимфатической системе.

На своем пути лимфа транспортирует белки, метаболиты, глюкозу и отходы, которые очищают лимфоидные узелки, чтобы перетекать к левой стороне.

Индийцы полагают, что если вы хотите отдыхать после еды, вы должны делать это на левой стороне.

Вот ещё некоторые ПРЕИМУЩЕСТВА СПАТЬ на левой стороне

Желудок и поджелудочная железа провисают к левой стороне.

Если у вас есть короткий отдых на левом боку, они оба висят, естественно и это способствует идеальному и эффективному пищеварению.

Еда двигаться естественным образом через желудок и ферменты поджелудочной железы выделяются на всём её пути.

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