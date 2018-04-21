Россия разместила в аннексированном Крыму шесть ядерных боеголовок.

Об этом в субботу, 21 апреля, сообщает zn.ua со ссылкой на информацию народного народный депутата Украины Мустафы Джемилева.

Как утверждает Джемилев, это нарушение Будапештского меморандума, потому что Крым – юридически украинский полуостров – стал ядерным.

«Я обращался в Министерство иностранных дел, со многими депутатами говорил о том, что нам необходимо содействие МАГАТЭ. Ведь угроза нависла не только над Украиной, но и над всем Черноморским бассейном», – сказал руководитель крымскотатарского народа.

В статье отмечается, что россияне начали восстанавливать феодосийское советское хранилище ядерного оружия - там выставили охрану. Но информация о размещении ядерных боеголовок в Крыму не подтверждается профессиональными источниками.

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