Яременко после скандала с перепиской наклеил на свой телефон защитную пленку - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Яременко после скандала с перепиской наклеил на свой телефон защитную пленку
01.11.2019 14:34
Яременко защитил свой телефон от глаз журналистов специальной пленкой
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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