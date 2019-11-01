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Яременко после скандала с перепиской наклеил на свой телефон защитную пленку
01.11.2019 14:34
Яременко защитил свой телефон от глаз журналистов специальной пленкой Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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