После блокировки Telegram власти РФ могут попытаться запретить Facebook и перейти к национальному интернету по примеру Китая или Ирана, отметил российский историк и оппозиционер Андрей Зубов. Зубов: ФСБ хочет полностью контролировать жизнь каждого человека в России Фото: Andrey Zubov / Facebook "Есть "майдан", уличные протесты – и это важно, есть подковерная борьба элит, что тоже важно на самом деле, а есть борьба как гражданское неповиновение в интернете... Это общее направление, за которым последует, если это удастся, попытка запретить Facebook, а потом, вероятно, и вообще перейти к национальному интернету, как в Китае или Иране", – заявил он.По словам Зубова, "ФСБ хочет полностью контролировать жизнь каждого человека в России, при необходимости читать все его мысли, – а Telegram они вскрыть не могут"."Telegram для них – закрытый канал. Поэтому они злятся и требуют отдать им ключи. Павел Дуров оказался настоящим русским гражданином, поскольку отказался это делать, он борется с ними", – сказал историк.Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля 2018 года. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).Роскомнадзор для полного запрета мессенджера заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует Telegram. От таких действий регулятора пострадали приложения Microsoft, MasterCard, Twitter, Viber и других организаций, имевших доступ к тем же серверам, уточняло "Радио Свобода".19 апреля Дуров сообщил, что Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям. Он также поблагодарил тех, кто "участвует в цифровом сопротивлении". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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