В Европе ищут пути ослабления санкций против РФ. Основную роль играет Франция, — СМИ Президента США Дональда Трампа пытаются убедить в необходимости ослабления антироссийских санкций. О подобных дипломатических усилиях европейских политиков пишет The Financial Times со ссылкой на источник в Париже, информирует svodka.net. При этом основную роль в кампании против антироссийских санкций играет Франция. Париж пытается найти союзников в Берлине, Риме и Лондоне. Издание отмечает, что продолжающееся давление, которое оказывается Соединёнными Штатами на Россию, может привести к тому, что в конечном итоге убытки понесут европейские промышленные компании. Источник отметил, что, например, введённые против российской компании «РУСАЛ» санкции могут нанести «прямой и сильный удар по поставке ключевых продуктов», а также привести к закрытию многих предприятий — от автомобильных до авиационных — в европейских странах. Читайте: Трамп доволен санкциями против РФ «Это не те предприятия, которые можно за один день заново открыть. Так что нужно решение, причём быстро», — заявил он, добавив, что по данному направлению с США осуществляется «конструктивное взаимодействие». Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Германия требует от Трампа не наказывать ее за сотрудничество с РФ.

