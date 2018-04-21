|Мосийчук: Украина имеет полное право выйти из договора о нераспространении ядерного оружия
|21.04.2018 16:58
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https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/1707098099366950
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме этого, подписанты обещали не оказывать на Киев экономического давления. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса.Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявлял в марте 2018 года, что Россия готовится разместить в Крыму ядерное оружие.21 апреля народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев сообщил, что в аннексированном Крыму разместили шесть ядерных боеголовок.
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