Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что размещение россиянами ядерного оружия в оккупированном Крыму является грубым нарушением соглашения по нераспространению ядерного оружия. Мосийчук: Немедленное возобновление ядерного потенциала будет удерживать внешнюю агрессию Фото: Ростислав Гордон / Gorodnua.com 21 апреля нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук в Facebook."Президент Украины должен немедленно обратиться к мировому сообществу и в первую очередь к странам гарантам выполнения Будапештского меморандума по поводу недопустимых нарушений международных обязательств взятых на себя страной-агрессором Российской Федерацией. В частности вышеупомянутый факт должен стать основанием для лишения Российской Федерации права вето в Совете безопасности ООН", – подчеркнул он.По мнению нардепа, в случае игнорирования факта размещения ядерного оружия Украине необходимо будет восстановить свой ядерный потенциал."Украина имеет полное право выйти из договора о нераспространении ядерного оружия и начать немедленное восстановление ядерного потенциала который будет удерживать внешнюю агрессию и гарантировать нашей стране территориальную целостность!" – заявил Мосийчук. https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/1707098099366950 Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме этого, подписанты обещали не оказывать на Киев экономического давления. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса.Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявлял в марте 2018 года, что Россия готовится разместить в Крыму ядерное оружие.21 апреля народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев сообщил, что в аннексированном Крыму разместили шесть ядерных боеголовок. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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