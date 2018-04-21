Президент Украины Петр Порошенко своими распоряжениями уволил в разных областях Украины трех руководителей районных государственных администраций, и назначил четырех. Об этом свидетельствуют соответствующие документы, обнародованные на сайте Президента, передает

Так, в частности, Порошенко уволил Дмитрия Воронина с должности главы Фастовского РГА Киевской области, Владимира Михнюка с должности главы Новоград-Волынской РГА Житомирской области и Владимира Слидзюка с должности главы Великомихайловской РГА Одесской области на основании представленных ими соответствующих заявлений.

При этом президент назначил четырех глав РГА, а именно: Геннадия Гладэнького главой Колымской РГА Одесской области, Олега Тертычного главой Бобринецкой РГА Кировоградской области, Сергея Селевича главой Мелитопольской РГА Запорожской области и Николая Коваленко главой Ясиноватской РГА Донецкой области.

Все вновьназначенные руководители райгосадминистраций вступают в полномочия с 25 апреля 2018 года. Испытательный срок для них составляет три месяца.

Напомним, в конце марта Порошенко уволил двух членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг - Викторию Морозову и Вадима Таратуна.

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