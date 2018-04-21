В соответствии с итогами 2017 года, украинский бизнесмен Ринат Ахметов остался на первой позиции рейтинга самых богатых людей страны с капиталом в 3,1 млрд долларов, по версии рейтинга журнала Фокус , обнародованном на официальном сайте.

В первой пятерке также оказались совладельцы группы Приват Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов с 1,6 и 1,5 млрд дол и Виктор Пинчук с 1,4 млрд дол, пятое место досталось владельцу Ferrexpo Константину Жеваго с 1 млрд дол.

Шестое место у владельца компании Мироновский хлебопродукт Юрия Косюка, его капитал оценили в 900 млн дол. Седьмое место - у хозяина Кернел Групп Андрея Веревского с суммой в 785 млн дол. На восьмом месте расположился хозяин Смартхолдинг Вадим Новинский с 734 млн дол.

Дальше следуют хозяин DCH Group Александр Ярославский с 645 млн дол, а также хозяин Group DF Дмитрий Фирташ с 640 млн дол.

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко был исключен из первой десятки рейтинга и теперь занимает 11 место с состоянием в 542 млн дол.

Как сообщал svodka.net, журнал Time опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных людей мира. Журнал выпустил шесть спецобложек, посвященных персонам из списка, а также разделил влиятельных людей на несколько категорий.

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