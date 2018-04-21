Нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев пожаловался на штраф от патрульных полицейских за разворот на перекрестке в районе Крещатика в Киеве, где он был "формально неправ". Арьев: Все возвращается к старому доброму карательному стилю Фото: Volodymyr Ariev / Facebook "Патрульная полиция Киева, к сожалению, превращается в ГАИ, потому что вместо того чтобы помогать – ловит и штрафует", – написал он.Нардеп рассказал, что штраф ему выписали за нарушение правил дорожного движения на Крещатике в Киеве."Разворачиваюсь на перекрестке – формально неправ. И сразу попадаю к патрульным. В Европе, когда перекрывают главные магистрали, выставляют соответствующие знаки, а полицейские помогают водителям объезжать перекрытые участки. Мы все надеялись что так будет и у нас, когда объявили кредо новой полиции – помогать, а не наказывать. К сожалению, все возвращается к старому доброму карательному стилю", – заявил Арьев.По его словам, "денег не жалко, жалко разочаровываться в том, что считал необратимой реформой".Через некоторое время Арьев написал, что штраф уже оплатил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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