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Арьев: Патрульная полиция Киева превращается в ГАИ – ловит и штрафует
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21.04.2018 17:14
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Нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев пожаловался на штраф
от патрульных полицейских за разворот на перекрестке в районе
Крещатика в Киеве, где он был "формально неправ". Арьев: Все
возвращается к старому доброму карательному стилю Фото: Volodymyr
Ariev / Facebook "Патрульная полиция Киева, к сожалению,
превращается в ГАИ, потому что вместо того чтобы помогать –
ловит и штрафует", – написал он.Нардеп рассказал, что штраф
ему выписали за нарушение правил дорожного движения на Крещатике в
Киеве."Разворачиваюсь на перекрестке – формально неправ. И
сразу попадаю к патрульным. В Европе, когда перекрывают главные
магистрали, выставляют соответствующие знаки, а полицейские
помогают водителям объезжать перекрытые участки. Мы все надеялись
что так будет и у нас, когда объявили кредо новой полиции –
помогать, а не наказывать. К сожалению, все возвращается к старому
доброму карательному стилю", – заявил Арьев.По его словам,
"денег не жалко, жалко разочаровываться в том, что считал
необратимой реформой".Через некоторое время Арьев написал, что
штраф уже оплатил.
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