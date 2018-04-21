Видео их выступления было опубликовано на официальном YouTube-канале шоу

Напомним, что уже в это воскресенье, 22 апреля, зрители телеканала «1+1» увидят полуфинал вокального шоу «Голос країни», в рамках которого звездные тренеры Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль вместе с украинцами определятся с четверкой финалистов восьмого сезона проекта. Об этом сообщает ТСН, информирует svodka.net.

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