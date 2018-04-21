В одном из супермаркетов Киева команда спасения животных «охотилась» за котом, который поселился в мясном отделе и не хотел охотно покидать насиженное место, сообщается на странице команды в Facebook.

«Командой спасения животных в одном из филиалов сети продуктовых магазинов выполнен отлов несанкционировано проникшего и поселившегося там за морозильной установкой злодея, который пытался дегустировать провиант», – говорится в сообщении, информирует svodka.net.

Отмечается, что «эвакуацией» животного занимались группа из пяти человек.

«Очень надеемся, что рецидива у серого прекрасного свободолюбивого кота в другом магазине не случится, т.к. не все представители торговли так добры, чтобы гуманно справляться с подобными поползновениями на их ассортимент», — добавили спасатели.

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