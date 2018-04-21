



Українська група The Hardkiss днями презентувала новий кліп на трек "Мелодія" з майбутнього альбому "Залізна ластівка".





"Це історія про щасливе кохання. Це визнання дівчини, маніфест коханій людині, - розповідає Юлія Саніна. - Коли людина закохана - він нікого і нічого навколо не помічає. Коханий - він єдиний у своєму роді, він як мелодія звучить у всьому навколо: космосі, свідомості, душі. Мені дуже хотілося передати в пісні, а Валу показати в кліпі, що любов - вона дуже різна і багатогранна. У кожного в житті своя мелодія. Для когось це кохана людина, для батьків - їхні діти, для когось - кращий друг. Так, хтось так і не знайшов свою мелодію, він самотній. Але він шукає, а коли знаходить - йде в неї з головою, занурюється в цей космос"

Дія кліпу розгортається на Землі в 50-х роках 20 століття, де люди поспішають у своїх справах і не помічають прибулиці з майбутнього, і в космосі, де розкривається історія кохання двох космонавтів.



Режисером нового відео виступив Валерій Бебко, а оператором став Ярослав Пілунський.















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