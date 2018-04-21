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Любов у космосі і на Землі: The Hardkiss презентували новий кліп (ВІДЕО)
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21.04.2018 17:29
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Українська група The Hardkiss днями презентувала новий кліп на трек
"Мелодія" з майбутнього альбому "Залізна ластівка".
"Це історія про щасливе кохання. Це визнання дівчини, маніфест
коханій людині, - розповідає Юлія Саніна. - Коли людина закохана -
він нікого і нічого навколо не помічає. Коханий - він єдиний у
своєму роді, він як мелодія звучить у всьому навколо: космосі,
свідомості, душі. Мені дуже хотілося передати в пісні, а Валу
показати в кліпі, що любов - вона дуже різна і багатогранна. У
кожного в житті своя мелодія. Для когось це кохана людина, для
батьків - їхні діти, для когось - кращий друг. Так, хтось так і не
знайшов свою мелодію, він самотній. Але він шукає, а коли знаходить
- йде в неї з головою, занурюється в цей космос"
Дія кліпу розгортається на Землі в 50-х роках 20 століття, де люди
поспішають у своїх справах і не помічають прибулиці з майбутнього,
і в космосі, де розкривається історія кохання двох
космонавтів.
Режисером нового відео виступив Валерій Бебко, а оператором став
Ярослав Пілунський.
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