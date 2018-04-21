Молодые родители Кайли Дженнер и Трэвис Скотт вместе посетили баскетбольный матч. Об этом стало известно благодаря фотографиям, сделанным папарацци.

В преддверии родов Кайли Дженнер СМИ распространили информацию, что парень девушки и отец будущего ребенка отказался участвовать в воспитании детеныша. Поэтому отношения Кайли и исполнителя Трэвиса были под большим вопросом для поклонников. На самом деле влюбленным удалось сохранить отношения, вопреки журналистским выдумкам и мнению членов семьи Дженнер-Кардашьян, которые отказываются принимать Скотта.

О гармоничных отношениях родителей малышки стало известно после их первого совместного появления на публике после рождения дочери. Кайли и Трэвис вместе посетили баскетбольный матч и показали, что они по-прежнему состоят в отношениях. Стоит признать, что и раньше чаще только папарацци могли сделать редкие кадры знаменитостей исключительно во время спортивных мероприятий, которые обожает Скотт.

В то же время, если ранее пара никогда не скрывала чувств при людях, то теперь они выглядят очень скромно и немного безразлично друг к другу. Кайли весь матч была увлечена телефоном, а парень наблюдал за игрой.

Как сообщал svodka.net, спустя несколько недель после рождения ребенка, звезда американского реалити-шоу Кайли Дженнер, которая славится своей любовью к публикации разнообразных фото, напугала подписчиков тем, что практически не показывает снимки собственной новорожденной дочери.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира