СБУ в Киеве на рабочем месте задержала работника одного из стратегических предприятий Министерства обороны Украины, которого уличили в шпионской деятельности для России.

Задержанный является уроженцем РФ и полковником запаса Вооруженных Сил Украины, информирует пресс-служба СБУ, информирует svodka.net.

«В июле 2017 года во время пребывания у близких родственников на территории РФ он был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки. За денежное вознаграждение прежний украинский военный осуществлял сбор данных для передачи российским кураторам информации с ограниченным доступом в сфере обороны», — написано в сообщении.

Для выполнения задания представителя ГУ ГШ Вооруженных сил РФ, агент пытался приобрести беспилотный летательный аппарат украинского производства с целью дальнейшей его передачи стране-агрессору для осуществления воздушной разведки.

«Связь с «кураторами» шпион осуществлял во время поездок на территорию РФ и с помощью переписки по электронной почте. После выполнения «задач» преступник планировал выехать в РФ и получить российское гражданство. Установлено, что при содействии сотрудника разведки РФ гражданин Украины уже получил вид на жительство в РФ и переоформил военную пенсию для ее получения на российской территории», — рассказали в СБУ.

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По месту работы и жительства фигуранта дела проведены обыски и изъяты материалы, который подтверждают его противоправную деятельность. Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), проводятся следственные действия.

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