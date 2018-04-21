В Москве окончательно закрыли Библиотеку украинской литературы., передает со ссылкой на .

Заведение прекратило работу в прошлом году, а на этой неделе из здания сняли вывеску. Кроме того, заблокирован сайт библиотеки.

Здание передали Департаменту спорта Москвы, там планируют разместить Центр развития туризма.

Последних двух библиотекарей уволили 1 марта этого года. Часть фондов заведения отправили в Библиотеку иностранной литературы, часть выбросили.

28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве российская полиция провела обыск. Изъяли литературу, в которой нашли "экстремизм". Следственный комитет возбудил уголовное дело против директора Натальи Шариной за "разжигание межнациональной розни". Ее задержали, а 5 июня 2017 года приговорили к 4 годам заключения условно.

Правозащитники Amnesty International заявили, что Шарина стала жертвой судебного произвола, а вынесенный приговор демонстрирует полное презрение российской судебной системы принципу верховенства права.

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