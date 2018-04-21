История жителей Англии Кейт Грейнджер и Криса Поинтона похожа на известный фильм "P.S. Я люблю тебя". Кейт в течение пяти лет боролась с редкой формой рака, но в 34 года женщина скончалась, когда супруги должны были отметить 11-ю годовщину свадьбы, сообщают со ссылкой на Daily Mail, передает .

Но перед смертью Кейт решила сделать для своего мужа сюрприз. Она написала 27 поздравительных открыток на каждый его день рождения. Теперь Крис будет получать милые послания до своего 65-летия, и, по его словам, это делает его жизнь намного счастливее.

"Мой дорогой Шалтай-Болтай, теперь тебе 40, красавец. Еще не все волосы выпали?!? Я люблю тебя и всегда буду. Очень сильно", - говорится в письме.

Коробку с поздравлениями нашли под кроватью Кейт. Внутри также находилось письмо, в котором она написала о том, какими должны быть ее похороны, и обратилась к мужу.

О страшной болезни Кейт стало известно в 2011 году, когда супруги отдыхали вместе в Калифорнии. У женщины были ужасные боли в спине, которые и стали предвестником редкой и агрессивной формы саркомы. После операции в 2013 году у нее развился сепсис. В этот период своей жизни она все равно продолжала жить.

Кейт начала кампанию "Привет, меня зовут...", которая обязала медперсонал называть пациентам свое имя. Инициативу поддержали более 20 стран. После того как Кейт не стало, ее дело продолжил Крис.

Сейчас он взял на работе отпуск и путешествует по всему миру, продвигая идею жены, а также занимаясь благотворительным сбором для онкобольных людей.

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