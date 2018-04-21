Вторая ракетка Украины по мужскому теннису Сергей Стаховский завершил выступления после первого отборочного раунда турнира АТР-250 на кортах в Венгрии, сообщает со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

За 1 час и 15 минут киевлянин, имея 5-й номер посева, уступил шведу Элиасу Имер - 3:6, 3:6. По два брейка в каждой партии исполнил Имер, а в активе Стаховского - один брейк.

В этом году соперники уже встречались на корте в рамках Кубка Дэвиса (Стаховский победил шведа в противостоянии сборных в Днепре в двух сетах) и на турнире в Ренне (сильнее в трех сетах был Имер).

Заметим, что призовой фонд соревнований составляет 482 тыс. евро.

Напомним, первый номер украинского тенниса в парном разряде Денис Молчанов пробился к очередному финала на международном турнире.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира