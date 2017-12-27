Назначение технических индикаторов

|Основные инструменты технического анализа – Форекс индикаторы
|27.12.2017 15:45
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Упорная работа на Форекс рынке приносит хорошие результаты – трейдеры получают прибыль, размер которой зависит от умения распоряжаться капиталом и заключать выгодные сделки.Торговля финансовыми активами требует проведения анализа рыночных ситуаций. Для упрощения рабочего процесса участники биржевой торговли активно используют Форекс индикаторы – технические инструменты, которые служат сигналами для благоприятного входа на рынок или срочного закрытия ордеров в случае убыточных операций.
Назначение технических индикаторовАналитика рыночных ситуаций базируется на использовании различных методов мониторинга и изучения рынка. Технические индикаторы построены на математических расчетах, содержат формулу или алгоритм, подающие трейдеру сигналы о поведении тренда – направление движения, возможный разворот рынка. На основе полученной информации трейдер корректирует свои действия, чтобы не допустить просадки и получить ожидаемую прибыль на forex podstawy. Индикаторы работают по определенным принципам:
Форекс индикаторы – это обширная группа торговых сигналов, описать механизм работы каждой программы нереально. Пользователь может включать и настраивать индикаторы по своему усмотрению, обычно в работе используют от трех до шести сигналов. Смысл внедрения на платформу торговых сигналов – получение визуальной информации о поведении тренда, вероятном развороте актива в ценовом коридоре. Это помогает принимать обоснованные решения и грамотно открывать/закрывать позиции.
Какие бывают индикаторыВ настоящий момент разработано огромное количество индикаторов Форекс, каждый из которых работает по заданному математическому алгоритму. Сигналы отражаются на интерактивных графиках, то есть трейдер получает визуальную «картинку» на составленный прогноз. Все Форекс индикаторы условно объединяют в три обширные группы:
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