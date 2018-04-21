Сенатор от Республиканской партии Кори Гарднер заявил, что Россию необходимо внести в список спонсоров терроризма наряду с ее близкими союзниками Ираном и Сирией. Кори Гарднер: Россия ведет активную информационную войну против западных демократий Фото: Senator Cory Gardner / Facebook "Государственный департамент должен рассмотреть возможность внесения России в список спонсоров терроризма наряду с ее близкими союзниками Ираном и Сирией. Россия вторглась к своим соседям Грузии и Украине, она поддерживает преступный режим Башара аль-Асада и наших врагов в Афганистане и проводит активную информационную кампанию против демократии Запада, включая вмешательство в выборы в США в 2016 году", – подчеркнул он. https://www.facebook.com/SenCoryGardner/posts/1746795705367109 В своей колонке для The New York Times Гарднер пишет, что из-за санкций США против РФ президент России Владимир Путин стал еще больше стремиться принести тяжелый вред международному миру и стабильности, следовательно надо усилить давление.Он напомнил, что из-за российской агрессии погибло уже более 10 тыс. украинцев и более 1,7 млн стали переселенцами, а 17 июля 2014 года контролируемые Россией силы сбили над Донбассом гражданский Boeing.Сенатор также обвинил РФ в использовании химического оружия в Великобритании против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Он отметил, что Россия отвергает обвинения, однако доказательства против нее неопровержимы."Россия теперь официально ответственна за набег с использованием химического оружия против страны – члена НАТО на ее земле: откровенное нарушение суверенитета нашего ближайшего союзника. Это требует серьезного ответа США", – считает сенатор.Он добавил, что Асад держится у власти в Сирии только благодаря помощи Кремля, и существуют свидетельства, что Россия "играет с обеих сторон конфликта в Сирии", защищая Асада и поддерживая радикалов, настроенных против него.Гарднер сообщил, что планирует подать законопроект, который потребует от Государственного департамента США в течение 90 дней принять решение о том, соответствует ли Российская Федерация критериям для внесения в перечень стран – спонсоров терроризма."Если да, то Россия будет сталкиваться с ограничениями на американскую внешнюю помощь, запретом на экспорт и продажи продукции американской оборонной промышленности, ограничениями на продажу Америкой определенных предметов, имеющих как гражданское, так и военное применение, а также финансовыми и другими ограничениями", – сообщил он.Сенатор отметил, что некоторые опасаются вешать такой "токсичный ярлык" на крупное мировое государство, являющееся постоянным членом Совета Безопасности ООН, однако американско-российские отношения и так находятся на очень низком уровне."Вина за сегодняшнее недоверие и напряженность между Москвой и Вашингтоном полностью лежит на Кремле и его жестоком поведении. Мы должны предпринять все необходимые дипломатические шаги, необходимые для защиты наших союзников и нашей демократии, и удержать реваншистскую Россию, которая намерена переписать историю и угрожает нашему образу жизни", – подытожил Гарднер.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.9 апреля на Московской бирже курс рубля к евро упал ниже 73 руб./€ впервые с сентября 2016 года. Курс в тот день составлял 73,4 руб./€. На 21 апреля Центробанк России установил курс в размере 61,32 руб./$ и 75,65 руб./€.18 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут новые санкции против России, как только она их "очень заслужит". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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