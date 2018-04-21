Украинцев возмутила история о возможной коррупции в при реконструкции Почтовой площади во времена президентства Виктора Януковича.

Диалог с водителем такси, озвучившим соответствующую информацию, в опубликовал журналист Игорь Соловей, передает .

"Я из Донецка. Там сейчас п***ец. Но и наши власти – уроды. В стране бардак, вот при Януковиче было круче. У меня в Донецке свои три СТО были, потом работал в "Укравтодоре" – по знакомству устроили, пролоббировали. Ну и заплатил конечно же", – приводит журналист слова своего собеседника.

"Реконструкцию Почтовой знаете? Я делал! Денег сп***ил немеряно... Сейчас в в "Убере" работаю", – заявил таксист из Донецка.















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