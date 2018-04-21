К 2100 году население Украины может сократиться на 36%.

б этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на прогноз ООН.

Факторы, которые влияют на уменьшение численности населения в Украине и других странах Восточной Европы, — низкие доходы по сравнению с развитыми странами ЕС, медленный прирост населения и негативное отношение к иммигрантам, информирует svodka.net.

Кроме того, большая часть населения эмигрирует за границу, между них больше молодых и образованных людей. Таким образом уменьшается количество работающих взрослых, которые могут финансировать выплаты пенсионерам. По данным ООН, сейчас за рубежом проживает 11% украинцев, которых страны Восточной Европы активно стимулируют к иммиграции.

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