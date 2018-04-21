В сети рассказали историю кота Тоби из Северной Каролины, который преодолел почти 20 км, чтобы вернуться к хозяевам.

Владельцы животного решили, что он им больше не нужен. Кота отвезли подальше, вскоре Тоби пришел назад к хозяевам, сообщает metro.co.uk, информирует svodka.net.

Хозяева не очень обрадовались возвращению кота и отвезли его в приюта для животных, с просьбой усыпить четвероногого.

Но судьба оказалась милосердна к пушистику, и теперь у него новая любящая семья.

svodka.net/

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