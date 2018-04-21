|Рыжий кот прошел 20 км, чтобы вернуться домой, но хозяева приказали его усыпить
|21.04.2018 18:05
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В сети рассказали историю кота Тоби из Северной Каролины, который преодолел почти 20 км, чтобы вернуться к хозяевам.
Владельцы животного решили, что он им больше не нужен. Кота отвезли подальше, вскоре Тоби пришел назад к хозяевам, сообщает metro.co.uk, информирует svodka.net.
Хозяева не очень обрадовались возвращению кота и отвезли его в приюта для животных, с просьбой усыпить четвероногого.
Но судьба оказалась милосердна к пушистику, и теперь у него новая любящая семья.
svodka.net/
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