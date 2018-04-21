|Во Львовской области горела мусоросвалка
|21.04.2018 18:07
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Вчера, 20 апреля, во Львовской области произошел пожар на свалке. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, передает .
"Вчера в городе Жидачов на ул. Заводской на свалке, которое принадлежит Жидачевскому ГО УКГ, возникло возгорание. Огонь уничтожил полиэтиленовые отходы на площади 0,004 га", - сообщили в пресс-службе департамента.
Пожар ликвидировали чрезвычайники.
Напомним, что на полигоне твердых бытовых отходов в Хмельницком произошел пожар. На момент прибытия пожарных площадь возгорания достигла 600 кв.м.
Также ранее сообщал о пожаре, который произошел в Черниговском следственном изоляторе. В связи с воспламенением эвакуировали 70 человек.
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