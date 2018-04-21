Премьер-министр Армении Серж Саргсян призвал депутата оппозиции, а также лидера массовых протестов Никола Пашиняна к немедленным переговорам. О соответствующем факте идет речь в заявлении премьер-министра Армении.

"Глубоко обеспокоен распространяющимися внутриполитическими процессами. С целью избежать необратимых потерь, призываю депутата Национального Собрания Никола Пашиняна сесть за стол политического диалога и переговоров. Это нужно сделать незамедлительно", - говорится в заявлении премьера.

Однако ранее оппозиционный депутат отказался от переговоров с Саргсяном

"Теперь для диалога уже слишком поздно, но это не значит, что мы не готовы к любой дискуссии", сказал Никол Пашинян демонстрантам в рамках митинга в центре Еревана.

Как сообщал svodka.net.uа, Российская Федерация проводит военные учения в нескольких регионах, в частности, в аннексированной Абхазии, Южной Осетии, Крыму и прилегающих к украинской границе областях.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира