21 апреля оккупанты применяли минометы, гранатометы, стрелковое оружие, пулеметы, а также вооружение БМП и танков, сообщили в пресс-центре штаба АТО. В зоне АТО получили ранения двое украинских военных Фото: Ministry of Defense of Ukraine / flickr (архив) Об этом 21 апреля сообщил пресс-центр штаба АТО.Согласно сводке, на донецком направлении сепаратисты использовали минометы калибра 120 мм, танки и стрелковое оружие возле Павлополя, Пищевика, Водяного, Новотроицкого, Авдеевки, Гнутово, Невельского, Черненко, шахты "Бутовка" и Талаковки, Красногоровки и Лебединского.Под Павлополем и Талаковкой боевиками использовалось также вооружение БМП. По защитникам Павлополя и Новотроицкого вели огонь снайперы.На луганском направлении оккупанты применяли запрещенные гранатометы калибра 120 мм в районе Новоалександровки, Катериновки и Зайцево. Минометы калибра 82 мм вели огонь по Новоселовке, Луганскому, Новгородскому и Зайцево. Под обстрелы из гранатометов, стрелкового оружия и пулеметов попали укрепления украинской армии в районе Крымского, говорится в сообщении. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1929734267036550 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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