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С начала суток на Донбассе ранения получили двое украинских военных – штаб АТО
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21.04.2018 18:16
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21 апреля оккупанты применяли минометы, гранатометы, стрелковое
оружие, пулеметы, а также вооружение БМП и танков, сообщили в
пресс-центре штаба АТО. В зоне АТО получили ранения двое украинских
военных Фото: Ministry of Defense of Ukraine / flickr (архив) Об
этом 21 апреля сообщил пресс-центр штаба АТО.Согласно
сводке, на донецком направлении сепаратисты использовали минометы
калибра 120 мм, танки и стрелковое оружие возле Павлополя,
Пищевика, Водяного, Новотроицкого, Авдеевки, Гнутово, Невельского,
Черненко, шахты "Бутовка" и Талаковки, Красногоровки и
Лебединского.Под Павлополем и Талаковкой боевиками использовалось
также вооружение БМП. По защитникам Павлополя и Новотроицкого вели
огонь снайперы.На луганском направлении оккупанты применяли
запрещенные гранатометы калибра 120 мм в районе Новоалександровки,
Катериновки и Зайцево. Минометы калибра 82 мм вели огонь по
Новоселовке, Луганскому, Новгородскому и Зайцево. Под обстрелы из
гранатометов, стрелкового оружия и пулеметов попали укрепления
украинской армии в районе Крымского, говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1929734267036550
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли
режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его
длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске
договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет
действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые
сутки.
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