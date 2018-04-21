Вчера, 20 апреля, в пункте контроля "Харьков-пассажирский" во время проверки поезда пограничники Харьковского отряда вместе с работниками фискальной службы обнаружили книгу, которая вероятно представляет культурную или историческую ценность. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает

Так, в ходе погранично-таможенного оформления поезда "Харьков-Москва", а именно - осмотра вагона пограничники обратили внимание на нервозность гражданки Украины, в связи с чем было принято решение об углубленном досмотре вещей женщины общей обзорной группой. При осмотре вещей была обнаружена старинная книга "Эпоха Николая" 1910 года, которая вероятно составляет культурную ценность или историческое значение.

Представителями фискальной службы на гражданку составлен протокол о нарушении таможенных правил, книга изъята в установленном порядке. Ее стоимость будет установлена ​​после проведения экспертной оценки.

Напомним, пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили гражданина Республики Молдова, который пытался попасть в Украину с паспортом своего брата-Украинской.

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