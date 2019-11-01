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Столтенберг оценил необходимость ПДЧ для Украины
01.11.2019 14:53
Столтенберг заявил, что необходимости заявки Украины на ПДЧ нет Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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