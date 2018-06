Двое пострадавших в результате наезда автомобиля на ожидающих похорон людей находятся в тяжелом состоянии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В результате инцидента пострадали два человека Скриншот: Joe Mag Raollaigh / Twitter Люди у церкви собрались на похороны.В результате инцидента пострадали семь человек, двое из них – в тяжелом состоянии.Предположительно, наезд был несчастным случаем – водителю стало плохо, и он потерял контроль над автомобилем. 2 serious injuries, 5 less serious, a number of minor injuries following #clondalkin church incident. More on #rtenews at 1 pic.twitter.com/pNoip0UQAj — Joe Mag Raollaigh (@joemagraollaigh) 25 червня 2018 р. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



