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В Дублине автомобиль наехал на людей у церкви, семеро пострадавших
25.06.2018 15:06
Двое пострадавших в результате наезда автомобиля на ожидающих похорон людей находятся в тяжелом состоянии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В результате инцидента пострадали два человека Скриншот: Joe Mag Raollaigh / Twitter Люди у церкви собрались на похороны.В результате инцидента пострадали семь человек, двое из них – в тяжелом состоянии.Предположительно, наезд был несчастным случаем – водителю стало плохо, и он потерял контроль над автомобилем.

2 serious injuries, 5 less serious, a number of minor injuries following #clondalkin church incident. More on #rtenews at 1 pic.twitter.com/pNoip0UQAj

— Joe Mag Raollaigh (@joemagraollaigh) 25 червня 2018 р.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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