Двое пострадавших в результате наезда автомобиля на ожидающих
похорон людей находятся в тяжелом состоянии. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке В результате инцидента пострадали
два человека Скриншот: Joe Mag Raollaigh / Twitter Люди у церкви
собрались на похороны.В результате инцидента пострадали семь
человек, двое из них – в тяжелом состоянии.Предположительно,
наезд был несчастным случаем – водителю стало плохо, и он
потерял контроль над автомобилем.
2 serious injuries, 5 less
serious, a number of minor injuries following #clondalkin church
incident. More on #rtenews at 1 pic.twitter.com/pNoip0UQAj
— Joe Mag Raollaigh (@joemagraollaigh) 25 червня 2018 р.
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