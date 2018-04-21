В пятницу, 20 апреля, полиция безопасности Латвии задержала общественного деятеля, активиста Штаба защиты русских школ, главу «Конгресса неграждан» Александра Гапоненко.

Мужчину обвиняют в действиях, направленных против суверенитета и территориальной целостности государства. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет, передает «Ридус», информирует svodka.net.

По мнению лидера движения «Русский мир» Руслана Панкратова, правозащитника могли поймать из-за публикации в Facebook. В ней Гапоненко рассказал, что 12-15 мая в Латвии будут проходить масштабные учения войск НАТО «по организации этнических чисток». Бойцы, писал Александр, якобы уже прибывают в Ригу небольшими группами и селятся в дорогих отелях.

«В ходе предстоящих учений на улицах столицы американский спецназ, бесспорно, разыграет сценарий „русского бунта“. Одна часть американцев будет изображать „русских повстанцев“. Видимо, наденет красные косоворотки, хромовые сапоги бутылочкой, начешет чубы и покроет их синими шестиугольными картузами. Другая часть спецназа будет изображать „силы демократии и прогресса“. Для антуража англосаксы придумают зажечь полдюжины автомобильных покрышек возле Сейма и распылят хлорпикрин из желтых баллонов с надписью „Хлор“. Снимут потом покрытых соплями и слезами депутатов и покажут эти страшные кадры по телеканалам „Би-Би-Си“ и „Евроньюс“, — написал Гапоненко.

Отмечается, что глава «Конгресса неграждан»после задержания объявил голодовку.

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