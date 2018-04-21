В московском борделе LumiDolls клиентам предложат снимать
секс-кукол с механическими движениями, подогревом и искусственным
интеллектом. В борделе клиентам предложат секс-кукол Фото: 2ch.hk
Представители проекта отмечают, что заведение будет работать в
рамках досугового центра для adult-рынка Dolls Hotel.В конце апреля
бордель откроется в районе Москва-Сити. Клиентам предложат снимать
секс-кукол с механическими движениями, подогревом и искусственным
интеллектом.Аренда номера в Dolls Hotel обойдется вместе с
секс-куклой в 5 тыс. руб., сообщает журнал.Предприниматели намерены
открывать такие заведения в России и странах СНГ.
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