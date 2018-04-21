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В России объявили об открытии первого в стране легального борделя
21.04.2018 18:24
В московском борделе LumiDolls клиентам предложат снимать секс-кукол с механическими движениями, подогревом и искусственным интеллектом. В борделе клиентам предложат секс-кукол Фото: 2ch.hk Представители проекта отмечают, что заведение будет работать в рамках досугового центра для adult-рынка Dolls Hotel.В конце апреля бордель откроется в районе Москва-Сити. Клиентам предложат снимать секс-кукол с механическими движениями, подогревом и искусственным интеллектом.Аренда номера в Dolls Hotel обойдется вместе с секс-куклой в 5 тыс. руб., сообщает журнал.Предприниматели намерены открывать такие заведения в России и странах СНГ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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